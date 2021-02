Amadeus: "L'Ariston è fortino, le strade deserte. Se sul palco scapperà una lacrima non la tratterrò" (Di domenica 28 febbraio 2021) “Va tutto bene, i cantanti sono riusciti a fare le prove, con Fiorello ci divertiamo. Certo, il teatro è un fortino, mi muovo dall’albergo solo per venire qui”. A parlare in un’intervista rilasciata a Repubblica è Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Martedì comincia il festival dell’era Covid, che entrerà nella storia: niente pubblico in sala, niente folla fuori. Cosa la colpisce di più? Le strade deserte quando usciamo finite le prove. Alle undici di sera l’anno scorso c’erano centinaia di persone. Quest’ anno Sanremo sembra una città fantasma. Da un punto di vista sanitario siamo iper protetti, faccio il tampone ogni due giorni. La mia vita è: albergo-teatro, teatro-albergo”. “Commuoversi sul palco? No, ma se dovesse capitare...non ho pudore, sono uno che i propri ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) “Va tutto bene, i cantanti sono riusciti a fare le prove, con Fiorello ci divertiamo. Certo, il teatro è un, mi muovo dall’albergo solo per venire qui”. A parlare in un’intervista rilasciata a Repubblica è, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Martedì comincia il festival dell’era Covid, che entrerà nella storia: niente pubblico in sala, niente folla fuori. Cosa la colpisce di più? Lequando usciamo finite le prove. Alle undici di sera l’anno scorso c’erano centinaia di persone. Quest’ anno Sanremo sembra una città fantasma. Da un punto di vista sanitario siamo iper protetti, faccio il tampone ogni due giorni. La mia vita è: albergo-teatro, teatro-albergo”. “Commuoversi sul? No, ma se dovesse capitare...non ho pudore, sono uno che i propri ...

