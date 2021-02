Zona rossa e arancione, le ordinanze. Sardegna diventa bianca (Di sabato 27 febbraio 2021) Zona rossa e arancione, arrivano le nuove ordinanze. Basilicata e Molise passano in Zona rossa dal primo marzo con misure e regole più restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus. Lombardia, Marche e Piemonte passano dalla Zona gialla alla Zona arancione, con nuovi divieti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021), arrivano le nuove. Basilicata e Molise passano indal primo marzo con misure e regole più restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus. Lombardia, Marche e Piemonte passano dallagialla alla, con nuovi divieti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - goggiasofia : L’unica persona a esprimere il desiderio di prolungare la permanenza in zona rossa ... sono io. - TV7Benevento : Zona rossa e arancione, le ordinanze. Sardegna diventa bianca... - liberainfo : RT @Agenzia_Ansa: Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in area r… -