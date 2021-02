Torino | focolaio di positivi | tempi stretti per la Lazio | a rischio anche il Crotone

(Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo quanto emerge dalle parole che il dottor Testi ha rilasciato a La Gazzetta traspare l’orientamento dell’autorità sanitaria ad alzare un muro, fin quando ilnon si sarà spento: “Prima che i calciatori riprendano ad allenarsi o a giocare, e prima che si sciolga l’isolamento, dobbiamo avere almeno due giri di tamponi negativi per tutti. Il giudizio sulla ripresa dell’attività potrò darlo solo sulla contezza degli esami”. Da questo pomeriggio il gruppo squadra si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi (risultati domani mattina), poi lunedì pomeriggio, con gli esiti che saranno certificati dall’Asl martedì mattina, lo stesso giorno in cui sarebbe prevista(ore 18.30). Dal momento che la Lega di Serie A si pronuncerà lunedì, la conseguenza è che sia altamente in dubbio la partita contro i biancocelesti. “I ...

"Ilè un club speciale per la sua storia, i trofei vinti e lo spirito che caratterizza il ... La squadra ha saltato la partita contro il Sassuolo, in programma ieri sera, a causa di un...Zona rossa, sempre dalle 18 del 27 febbraio, anche a Cavour, in provincia di, a causa di un sospettoda variante su cui sono in corso ulteriori approfondimenti. Queste misure saranno ...(ANSA) - TORINO, 27 FEB - "Al momento l'unica ossessione è la salvezza ... La squadra ha saltato la partita contro il Sassuolo, in programma ieri sera, a causa di un focolaio di Coronavirus e l'Asl ...Il focolaio Covid con variante inglese che ha colpito il Torino ha reso indisponibili 8 calciatori e costringe la squadra in quarantena con i giocatori in isolamento domiciliare come ...