Scuole chiuse in Campania | i no Dad | “Ricorso al Tar Stanno uccidendo l’istruzione”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLeinfiniscono ancora una volta nel mirino. Dopo l’annuncio del presidente della RegioneVincenzo De Luca della sospensione della didattica in presenza a partire da lunedì primo marzo, il comitato ‘No Dad’ sta valutando la possibilità di far di nuovoal Tar. “Attendiamo l’ordinanza per poi decidere come procedere” avverte Palmira Pratillo, una delle attiviste del Coordinamentoaperte. “Per poi decidere, insomma, in che termini impugnare il provvedimento di De Luca dinanzi al Tar. Di nuovo”. Il Coordinamentoaperte sottolinea che “il 24 febbraio, la Corte costituzionale, esaminando undel governo contro la Valle d’Aosta, ha stabilito che ‘spetta allo ...

repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell… - fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - francescocosta : L’idea che ci aspettano più di due settimane di speciali e pagine e servizi e ricorrenze – le zone rosse, le scuole… - Franciscktrue : RT @iltrumpo: Le regioni vogliono ristoranti aperti e scuole chiuse. Così i ragazzi capiscono subito che è tutto un magna magna. [@Guli__1… - e2faae8caa2f4af : @ThomasBenigniIT Thomas mi dispiace. Sono d'accordo con te, le scuole dovrebbero essere chiuse perché è difficile r… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse

... la didattica a distanza sarà obbligatoria in tutte lelucane. Lo si è appreso a Potenza al ...anche a Enna fino al 13 marzo. Lo dispone un'ordinanza firmata dal sindaco Maurizio Dipietro ......chiesto al Comitato tecnico scientifico un punto sulla diffusione del contagio nellee di ...messi a punto (solo palestra individuale e 10mq per ogni nuotatore in vasca) resteranno...MASSA. In quel di Massa il contagio galoppa: casi in crescita, scuole chiuse (come scriviamo nelle pagine successive), casi di variante inglese. Dati preoccupanti, così preoccupanti che – parola del s ...In via precauzionale lezioni a distanza al Palma di Massa e alle medie Taliercio a Carrara. La mappa dei vari istituti ...