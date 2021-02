Roma, anziana ferita in strada per sparatoria seguita a una lite. Carabinieri fermano presunto responsabile (Di sabato 27 febbraio 2021) A Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, una donna di 80 anni è rimasta ferita durante una sparatoria per strada. Dalle prime informazioni, sembra che i colpi di arma da fuoco siano partiti da due uomini, poi fuggiti. Dopo qualche ora, il presunto responsabile del ferimento dell’anziana è stato fermato dai Carabinieri. Da quanto emerso in prima battuta, si tratterebbe di un giovane della zona con precedenti. Secondo gli agenti, il ragazzo avrebbe litigato per strada con un altra persona e, quando quest’ultima è scappata, lui avrebbe sparato ferendo di striscio l’anziana. I motivi della lite restano però ancora da chiarire. Poco dopo la sparatoria, sul posto sono intervenuti gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) A Tor Bella Monaca, periferia est di, una donna di 80 anni è rimastadurante unaper. Dalle prime informazioni, sembra che i colpi di arma da fuoco siano partiti da due uomini, poi fuggiti. Dopo qualche ora, ildel ferimento dell’è stato fermato dai. Da quanto emerso in prima battuta, si tratterebbe di un giovane della zona con precedenti. Secondo gli agenti, il ragazzo avrebbe litigato percon un altra persona e, quando quest’ultima è scappata, lui avrebbe sparato ferendo di striscio l’. I motivi dellarestano però ancora da chiarire. Poco dopo la, sul posto sono intervenuti gli ...

