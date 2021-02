Questa Mussolini? Non proprio, un video molto spinto dietro le quinte: ecco come è "vestita", senza precedenti | Guarda (Di sabato 27 febbraio 2021) Ieri sera, venerdì 26 gennaio, la finalissima de Il Cantante Mascherato, la trasmissione condotta in prima serata su Rai 1 da Milly Carlucci. Finalissima ricca di emozioni e che ha visto sul podio tre maschere carismatiche e affascinanti: Lupo, Farfalla e Pappagallo. Ad aggiudicarsi Questa edizione del programma, alla fine è stato il Pappagallo, lui il più votato dalla giuria e dal pubblico, che ha detto la sua tramite i social network. Sotto al costume del volatile, così come in molti avevano già indicato da settimane, effettivamente si nascondeva Red Canzian, l'ex componente dei Pooh, che he ringraziato la Carlucci per averlo coinvolto nel progetto. Ma ad aver preso parte alla puntata anche, ovviamente, Alessandra Mussolini, la Duciona sempre più lanciata nel suo ruolo televisivo. E poco prima della diretta, sul suo profilo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Ieri sera, venerdì 26 gennaio, la finalissima de Il Cantante Mascherato, la trasmissione condotta in prima serata su Rai 1 da Milly Carlucci. Finalissima ricca di emozioni e che ha visto sul podio tre maschere carismatiche e affascinanti: Lupo, Farfalla e Pappagallo. Ad aggiudicarsiedizione del programma, alla fine è stato il Pappagallo, lui il più votato dalla giuria e dal pubblico, che ha detto la sua tramite i social network. Sotto al costume del volatile, cosìin molti avevano già indicato da settimane, effettivamente si nascondeva Red Canzian, l'ex componente dei Pooh, che he ringraziato la Carlucci per averlo coinvolto nel progetto. Ma ad aver preso parte alla puntata anche, ovviamente, Alessandra, la Duciona sempre più lanciata nel suo ruolo televisivo. E poco prima della diretta, sul suo profilo ...

