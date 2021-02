L' ultimo abbraccio del mondo delle moto a Gresini | ' Un uomo buono'

(Di sabato 27 febbraio 2021) Chi ha potuto, non ha voluto mancare all'saluto a Fausto. Un centinaio di persone, il massimo consentito in questi tempi di Covid, si sono date appuntamento sulla terrazza del museo ...

Ettore_Rosato : Grande dolore e profonda commozione durante l’ultimo saluto a Luca e Antonio, due coraggiosi servitori dello Stato.… - PassioneCalc10 : RT @Gazzetta_it: L’ultimo abbraccio della moto a Gresini. “Un uomo buono, gli volevano tutti bene” - ChrisAnimroat : RT @Gazzetta_it: L’ultimo abbraccio della moto a Gresini. “Un uomo buono, gli volevano tutti bene” - Gazzetta_it : L’ultimo abbraccio della moto a Gresini. “Un uomo buono, gli volevano tutti bene” - v4l3ria00 : Stavo pensando che probabilmente lunedì gli eliminati faranno il balletto in casa e quindi avremo l'ultimo abbraccio zorpo dentro la casa -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo abbraccio

GPone

Chi ha potuto, non ha voluto mancare all'saluto a Fausto Gresini. Un centinaio di persone, il massimo consentito in questi tempi di ... locon il cuore'), Franco Uncini, Gigi Dall'Igna ...affettuosamente anche tutti quei tifosi, e non sono pochi, che mi sono stati vicino, sostenendomi dal primo all'giorno. In conclusione consentitemi di rivolgere un grazie particolare ...MotoGP: Loris con la voce rotta dal pianto ha ricordato la lunga amicizia con Fausto. La moglie Nadia: "porteremo avanti i tuoi progetti e dimostreremo al mondo chi è la Gresini Racing" ..."Lo abbraccio per l'ultima volta, gli voglio tanto bene" ha detto Capirossi, intervenuto nel corso della diretta delle esequie di Fausto Gresini. "Fausto è un grande amico. Abbiamo passato momenti bel ...