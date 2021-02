LIVE Sci alpino, Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Lara Gut non ha rivali, 5a Pirovano, out Johnson, male le altre azzurre (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI BANSKO DALLE 10.00 E DALLE 13.00 11.54 Dopo le prime 20 discese si può già dire come Lara Gut-Behrami abbia piazzato la doppietta dopo il successo di ieri. Oggi la svizzera ha chiuso in 1:25.53 dominando senza mezzi termini, con 32 centesimi sulla connazionale Corinne Suter e 68 sulla tedesca Kira Weidle. Quarta l’austriaca Ramona Siebenhofer a 76 davanti alla nostra Laura Pirovano eccellente quinta a 79 centesimi a pari merito con la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Settima Michelle Gisin a 81 davanti a Jasmine Flury a 82. Al momento decima Elena Curtoni a 1.01, quindi 12a Petra Vlhova davanti a Nadia Delago a 1.31. 18a e 19a Federica Brignone e Marta Bassino a 2.16 e 2.32. Out Breezy ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL GIGANTE DI BANSKO DALLE 10.00 E DALLE 13.00 11.54 Dopo le prime 20 discese si può già dire comeGut-Behrami abbia piazzato la doppietta dopo il successo di ieri. Oggi la svizzera ha chiuso in 1:25.53 dominando senza mezzi termini, con 32 centesimi sulla connazionale Corinne Suter e 68 sulla tedesca Kira Weidle. Quarta l’austriaca Ramona Siebenhofer a 76 davanti alla nostra Lauraeccellente quinta a 79 centesimi a pari merito con la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Settima Michelle Gisin a 81 davanti a Jasmine Flury a 82. Al momento decima Elena Curtoni a 1.01, quindi 12a Petra Vlhova davanti a Nadia Delago a 1.31. 18a e 19a Federica Brignone e Marta Bassino a 2.16 e 2.32. Out Breezy ...

