Lazio in crisi: crollo contro il Bologna, terza sconfitta in quattro partite (Di sabato 27 febbraio 2021) crollo pesante al Dall’Ara per la Lazio di Simone Inzaghi, si impone un cinico e solido Bologna che porta a casa i tre punti. La Lazio di Inzaghi non vive un momento particolarmente brillante, ed anche al Dall’Ara la squadra di Inzaghi si è riscoperta tremendamente debole ed in balia di un momento particolare dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 febbraio 2021)pesante al Dall’Ara per ladi Simone Inzaghi, si impone un cinico e solidoche porta a casa i tre punti. Ladi Inzaghi non vive un momento particolarmente brillante, ed anche al Dall’Ara la squadra di Inzaghi si è riscoperta tremendamente debole ed in balia di un momento particolare dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

