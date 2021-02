Justice League: Zack Snyder parla di Batman e delle sue scene con Deathstroke e il Joker (Di domenica 28 febbraio 2021) In Zack Snyder's Justice League Batman sarà molto importante e il regista ha inoltre parlato delle scene con Deathstroke e il Joker. Zack Snyder's Justice League mostrerà Batman in un ruolo centrale della storia e interagire con Deathstroke e Joker. Il regista, duante l'IGN Fest, ha infatti parlato del personaggio affidato a Ben Affleck spiegandone dell'evoluzione nel tempo, in particolare dopo la morte di Superman. Il filmmaker ha spiegato: "Il nostro Bruce aveva più moralità, o una morale più forte, quando ha iniziato a lottare contro il crimine nella città di Gotham 20 anni fa. Ma ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) In'ssarà molto importante e il regista ha inoltretocone il'smostreràin un ruolo centrale della storia e interagire con. Il regista, duante l'IGN Fest, ha infattito del personaggio affidato a Ben Affleck spiegandone dell'evoluzione nel tempo, in particolare dopo la morte di Superman. Il filmmaker ha spiegato: "Il nostro Bruce aveva più moralità, o una morale più forte, quando ha iniziato a lottare contro il crimine nella città di Gotham 20 anni fa. Ma ha ...

