Flash News del 27 Febbraio 2021

(Di sabato 27 febbraio 2021) Salgono i contagi e cambia così la mappa dei colori in Italia. Da lunedì, Lombardia, Piemonte e Marche passano in fascia arancione. Basilicata e Molise diventano rosse. La Sardegna, invece, è la prima regione ad entrare nella cosiddetta “zona bianca” ma con aperture graduali. Si va in generale verso l’inasprimento delle misure di contenimento, così come prevede il nuovo Dpcm in discussione che entrerà in vigore sabato prossimo; Il contagio accelera la sua diffusione un po’ su tutto il territorio italiano, ieri quasi 20.500 nuovi casi a fronte di oltre 325.000 tamponi. Sale il tasso di positività al 6,3%. In crescita anche i ricoveri sia ordinari che nelle terapie intensive. 253 le vittime; Rigore nelle misure e un accelerazione sui vaccini, questa è la linea di Palazzo Chigi per affrontare la pandemia. Non manca naturalmente l’attenzione per l’emergenza economica e per il lavoro. ...