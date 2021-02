Fiorano al Serio | investito mentre attraversa la strada | muore 80enne

(Di sabato 27 febbraio 2021) Mancano pochi minuto alle 15.30 di sabato 27 febbraio quando in via Pietro Bombardieri un uomo di 80 anni vieneda un’autola. Le sue condizioni sembrano molto gravi da subito. Sul posto arrivano due ambulanze e un’automedica. I medici fanno il possibile, ma per l’anziano non c’è purtroppo nulla da fare. Sul luogo dell’incidente intervengono anche i carabinieri di Clusone per i rilievi di Legge. L'articolo BergamoNews.

Questa è la storia di Beatrice Aurora, originaria di Fiorano al Serio, nel cuore della Val Seriana, territorio della Bergamasca tra i più colpiti della prima ondata. La piccola ha spento l'11 ...Ora è tornata la serenità in casa Albergati a Fiorano al Serio, nella Bergamasca, ma è stata dura: anche Marta e suo marito Marco hanno avuto il Covid, preso probabilmente proprio da Beatrice, e i ...