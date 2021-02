Cosenza-Chievo 1-0: decide Gliozzi (Di sabato 27 febbraio 2021) Cosenza-Chievo 1-0. Al San Vito Marulla il Cosenza supera 1 a 0 il Chievo Verona, grazie alla rete di Gliozzi. Prima vittoria per i calabresi, mentre il Chievo va incontro alla terza sconfitta consecutiva. Cos’è successo nel primo tempo? Occhiuzzi propone un 4-3-1-2 con Trotta e Gliozzi in attacco, mentre in mediana opta per Petrucci e Sciaudone. Spazio a Corsi e Legittimo sulle corsie esterne. Aglietti risponde con il consueto 4-4-2 e ritrova Renzetti come terzino sinistro. A centrocampo spazio a Canotto al posto di Garritano, mentre in attacco agisce la coppia Fabbro-De Luca. Padroni di casa subito pericolosi con Sciaudone che ci prova con una conclusione dalla distanza che lambisce il palo. Risponde il Chievo con De Luca, ma il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021)1-0. Al San Vito Marulla ilsupera 1 a 0 ilVerona, grazie alla rete di. Prima vittoria per i calabresi, mentre ilva incontro alla terza sconfitta consecutiva. Cos’è successo nel primo tempo? Occhiuzzi propone un 4-3-1-2 con Trotta ein attacco, mentre in mediana opta per Petrucci e Sciaudone. Spazio a Corsi e Legittimo sulle corsie esterne. Aglietti risponde con il consueto 4-4-2 e ritrova Renzetti come terzino sinistro. A centrocampo spazio a Canotto al posto di Garritano, mentre in attacco agisce la coppia Fabbro-De Luca. Padroni di casa subito pericolosi con Sciaudone che ci prova con una conclusione dalla distanza che lambisce il palo. Risponde ilcon De Luca, ma il suo ...

CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO Le #pagelle di Cosenza-Chievo #COSCHI #LegaSerieB???? - psb_original : Cosenza-Chievo, le pagelle: difesa calabrese invalicabile, partita difficile per Tremolada. Bene Canotto, Renzetti… - psb_original : Cosenza-Chievo, Corsi: 'Non vincere in casa cominciava a pesare. Siamo rimasti con la testa in partita fino alla fi… - sportli26181512 : Poker della Cremonese a Nesta, la Reggina batte la Spal. Chievo k.o. a Cosenza: Poker della Cremonese a Nesta, la R… - 8e30it : Prima vittoria in casa del Cosenza: Chievo battuto al “Marulla” -