Birmania, proteste in piazza: la polizia spara proiettili di gomma (Di sabato 27 febbraio 2021) Nuove proteste in Birmania, per le strade di Yangon, contro il colpo di stato militare. La polizia spara proiettili di gomma contro i manifestanti. YANGON – Non si placano in Birmania le proteste contro il golpe dello scorso 1 febbraio che ha deposto il governo eletto democraticamente, del quale faceva parte Aung San Suu Kyi. La polizia spara proiettili di gomma Centinaia di persone sono infatti scese in strada a Yangon. La polizia, per tutta risposta, ha sparato proiettili di gomma per disperdere i manifestanti. L’azione è avvenuta poco dopo che l’ambasciatore dell’ex colonia britannica presso le Nazioni ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Nuovein, per le strade di Yangon, contro il colpo di stato militare. Ladicontro i manifestanti. YANGON – Non si placano inlecontro il golpe dello scorso 1 febbraio che ha deposto il governo eletto democraticamente, del quale faceva parte Aung San Suu Kyi. LadiCentinaia di persone sono infatti scese in strada a Yangon. La, per tutta risposta, hatodiper disperdere i manifestanti. L’azione è avvenuta poco dopo che l’ambasciatore dell’ex colonia britannica presso le Nazioni ...

repubblica : Birmania, annullato il voto di novembre. Spari in aria per disperdere i manifestanti: La giunta ha invalidato le el… - news_mondo_h24 : Birmania, proteste in piazza: la polizia spara proiettili di gomma - zazoomblog : Nuove proteste in Birmania la polizia spara proiettili di gomma - #Nuove #proteste #Birmania #polizia - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Nuove proteste in Birmania, la polizia spara proiettili di gomma #birmania - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Nuove proteste in Birmania, la polizia spara proiettili di gomma #birmania -