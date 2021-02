Badanti scomparsi a Siracusa: Alessandro e Luigi “giustiziati a colpi di pistola”, autopsia sconvolgente (Di sabato 27 febbraio 2021) Badanti scomparsi a Siracusa ultim’ora: Alessandro e Luigi sarebbero stati giustiziati a colpi di pistola. È quanto emerge in queste ore. I due ragazzi di origine campana “Sarebbero stati uccisi con due colpi di pistola, come se fossero stati giustiziati. Queste le prime indiscrezioni che trapelano dall’autopsia sui resti di Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, di 23. I due Badanti erano scomparsi il 12 maggio del 2014 dalla villa di Siracusa dove assistevano un anziano. Badanti scomparsi a Siracusa: giustiziati a ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021)ultim’ora:sarebbero statidi. È quanto emerge in queste ore. I due ragazzi di origine campana “Sarebbero stati uccisi con duedi, come se fossero stati. Queste le prime indiscrezioni che trapelano dall’sui resti diSabatino, 40 anni, eCerreto, di 23. I dueeranoil 12 maggio del 2014 dalla villa didove assistevano un anziano.a ...

