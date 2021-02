Atp Singapore 2021: Bublik e Popyrin si affronteranno in finale, sconfitti Albot e Cilic (Di sabato 27 febbraio 2021) La finale dell’Atp 250 di Singapore 2021 vedrà opposti Aleksandr Bublik ed Alexei Popyrin. Il kazako ha sconfitto in rimonta Radu Albot con lo score di 2-6 6-3 6-4. Dopo un primo set regalato, la quarta testa di serie ha reagito ed è salita in cattedra, prevalendo sul suo avversario dopo un’ora e trentadue di gioco. Popyrin ha invece avuto bisogno di due tie-break per battere Marin Cilic. L’australiano si è imposto contro pronostico dopo due ore di gioco, annullando due set point nel primo set e assicurandosi anche il secondo tie-break. Per lui si tratta della prima finale in carriera a livello Atp. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladell’Atp 250 divedrà opposti Aleksandred Alexei. Il kazako ha sconfitto in rimonta Raducon lo score di 2-6 6-3 6-4. Dopo un primo set regalato, la quarta testa di serie ha reagito ed è salita in cattedra, prevalendo sul suo avversario dopo un’ora e trentadue di gioco.ha invece avuto bisogno di due tie-break per battere Marin. L’australiano si è imposto contro pronostico dopo due ore di gioco, annullando due set point nel primo set e assicurandosi anche il secondo tie-break. Per lui si tratta della primain carriera a livello Atp. SportFace.

