Annullato il tour di Taylor Swift Lover Fest, già riprogrammato per il 2021: "Sono molto delusa"

Il nuovo tour di Taylor Swift Lover Fest avrebbe dovuto essere, appunto, una Festa. Impossibile pensarlo come tale durante una pandemia ancora in corso, con una campagna vaccinale che procede a velocità diverse nei vari Continenti e nei singoli Paesi. Per questo, nonostante abbia resistito il più a lungo possibile prima di gettare la spugna, Taylor Swift ha dovuto annullare definitivamente i suoi show. La pandemia da Covid-19 ferma per la seconda volta il tour di Taylor Swift Lover Fest: la serie di spettacoli a supporto dell'album Lover avrebbe dovuto tenersi nel corso del 2020, ma la tournée era già stata rimandata a causa ...

Relics_Live : Nuovo articolo: THOM YORKE: annullato il tour previsto nel 2021- Info sui rimborsi - Ilaria____7 : Non avevo i biglietti per il tour di lover ma sono comunque molto triste per il fatto che sia stato annullato - OXLYTHEBRAVE : oddio che ansia taylor ha annullato il tour da quello che ho capito e ho stra paura che lo faccia anche harrygsishakakkajajs - AlineMedri : @LanteriGio Ma certo, secondo me non si fa proprio niente questa estate, e a maggior ragione se lei ha dichiarato c… - callitwhatulike : @fvckinavocadq tanto quest'anno non si fa, spero che lo posticipi e non lo annulli... ho appena visto il tweet di t… -