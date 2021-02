WRC | Rally Arctic | prima tappa a Tanak

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo aver primeggiato nello shakedown questa mattina , nel pomeriggio ed in serata Ott Tänak (Hyundai i20 Wrc) ha confermato il suo stato di forma vincendo le due speciali in programma, chiudendo ...

La prima giornata dell' ArcticFinland , secondo round del2021 , si conclude come la prima tappa del precedente Rallye di Monte Carlo, ovvero nel segno di Ott Tanak . L'estone di Hyundai Motorsport conquista il primo ...La prima giornata dell' ArcticFinland , secondo round del2021 , si conclude come la prima tappa del precedente Rallye di Monte Carlo, ovvero nel segno di Ott Tanak . L'estone di Hyundai Motorsport conquista il primo ...L’estone nettamente in testa. Per Hyundai è doppietta grazie a Breen. Ogier in ritardo e in difficoltà. Le speciali più lunghe del Rally lasciano il segno. Rovanpera all’attacco del record, paesaggi m ...Malgrado un po’ di sottosterzo e il dubbio di aver forato lungo il secondo tratto Ott Tänak ha concluso la prima giornata sulle nevi della Lapponia con due scratch, il miglior crono nello shakedown de ...