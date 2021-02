Tutti i nuovi giochi dei Pokémon in arrivo su Nintendo Switch (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Foto: Game Freak)Non ha deluso le aspettative lo speciale evento Pokémon Presents dedicato alla celeberrima serie che il 27 febbraio compie 25 anni. I milioni di appassionati dei mostriciattoli che hanno scritto la storia di Nintendo potranno godere dei remake Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente che usciranno nella seconda metà dell’anno e dell’inedito Leggende Pokémon Arceus che farà capolino a inizio 2022, naturalmente entrambi sulla console dei record Nintendo Switch. Durante l’evento è stato mostrato anche un nuovo trailer con il gameplay di New Pokémon Snap. Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente https://www.youtube.com/watch?v=FBcwUNg6Z4A I remake dei gloriosi ... Leggi su wired (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Foto: Game Freak)Non ha deluso le aspettative lo speciale eventoPresents dedicato alla celeberrima serie che il 27 febbraio compie 25 anni. I milioni di appassionati dei mostriciattoli che hanno scritto la storia dipotranno godere dei remakeDiamante Lucente ePerla Splendente che usciranno nella seconda metà dell’anno e dell’inedito LeggendeArceus che farà capolino a inizio 2022, naturalmente entrambi sulla console dei record. Durante l’evento è stato mostrato anche un nuovo trailer con il gameplay di NewSnap.Diamante Lucente ePerla Splendente https://www.youtube.com/watch?v=FBcwUNg6Z4A I remake dei gloriosi ...

