Terza ondata Covid e effetto varianti, zone gialle da abolire? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci sarà una Terza ondata Covid? Forse non è questa la domanda più opportuna. L'interrogativo può essere cambiata in: è in corso una Terza ondata di contagi da coronavirus? La risposta la daranno i fatti e dati dei prossimi giorni, ma ad oggi diversi esperti segnalano quantomeno la possibilità che la situazione da qui a qualche settimana possa farsi complicata. Per iniziare a capire quello che è il quadro bisogna partire dai fatti. «Nell'ultima settimana - ha spiegato l'immunologa Antonella Viola a SkyTg24 - si è cominciato a vedere effettivamente un aumento dei contagi. È un po' presto per dire se è una Terza ondata o se sono delle oscillazioni che si manterranno più o meno piatte. Saliranno, scenderanno, però non ci sarà un picco».

