Tegola Dzeko | fuori due settimane Proverà a recuperare per lo Shakhtar

La Roma dovrà fare a meno di Edin Dzeko per almeno due settimane. Forse il bosniaco ce la potrà fare per l'andata di Europa League contro lo Shakhtar (11 marzo), ma al momento la piccola lesione all'adduttore rappresenta una tegola per la squadra.

