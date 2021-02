LaGazzettaWeb : Taranto, gestore circolo ricreativo nascondeva fucile: arrestato 24enne - Controcultura1 : È stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile un nigeriano di 30 anni, gestore di un negozio di alimentari in v… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto gestore

La Gazzetta del Mezzogiorno

Con queste parole il sindaco di, Rinaldo Melucci , ha comunicato di aver richiesto formalmente, sia a Ilva in amministrazione straordinaria sia aldel siderurgico ArcelorMittal, il ...Con queste parole il sindaco di, Rinaldo Melucci , ha comunicato di aver richiesto formalmente, sia a Ilva in amministrazione straordinaria sia aldel siderurgico ArcelorMittal, il ...Un 24enne pregiudicato, gestore di un circolo ricreativo al quartiere Paolo VI, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di armi. I sospetti degli investigatori della Squadra mobile si cono rive ...Arrestato dalla Polizia un 24enne pregiudicato. Nel corso di mirate indagini volte al ritrovamento di armi e munizioni in uso alla malavita locale, i Falchi della Squadra Mobile h ...