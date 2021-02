Stadio Roma, otto anni di battaglie: ecco le tappe del progetto Tor di Valle (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma - D opo 3.313 giorni dall'avvio del progetto, la Roma ha detto addio allo Stadio di Tor di Valle. Quest'oggi il CdA del club giallorosso ha approvato lo stop dell'iter poiché " non sussistono più ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021)- D opo 3.313 giorni dall'avvio del, laha detto addio allodi Tor di. Quest'oggi il CdA del club giallorosso ha approvato lo stop dell'iter poiché " non sussistono più ...

DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - repubblica : ?? Roma, nuovo Stadio: la societa' sportiva rinuncia alla costruzione. 'Non sussistono i presupposti per progetto' - SkySport : Stadio Roma, addio al progetto Tor di Valle - FraGalanti : RT @FMagliaro: 2/n 3) La Giunta Raggi esce distrutta: non ha saputo far altro che distruggere il progetto 4) La città perde 800 milioni di… - ismaele_77 : RT @FMagliaro: 2/n 3) La Giunta Raggi esce distrutta: non ha saputo far altro che distruggere il progetto 4) La città perde 800 milioni di… -