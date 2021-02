Solinas, il presidente che 'inventò' il passaporto sanitario (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI Nonostante le polemiche, le difficoltà pratiche per l'applicazione e le bocciature in tribunale, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas non ha mai abbandonato l'idea del passaporto sanitario. O perlomeno quella di un certificato di negatività al virus o di vaccinazione per chi arriva in Sardegna. Un suo cavallo di battaglia sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria che dopo le prime perplessità, è tornato d'attualità visto che ormai, anche in campo europeo, si punta a una soluzione di questo tipo. Una soluzione per la circolazione sicura della persone in tempi di Covid di cui Solinas rivendica la primogenitura. Un'idea nata lo scorso aprile La proposta era nata lo scorso aprile: l'Italia stava attraversando il suo primo rigido lockdown, la pandemia sferzava il Paese, ma la stagione turistica era alle porte con ... Leggi su agi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI Nonostante le polemiche, le difficoltà pratiche per l'applicazione e le bocciature in tribunale, ildella Regione Sardegna Christiannon ha mai abbandonato l'idea del passaporto sanitario. O perlomeno quella di un certificato di negatività al virus o di vaccinazione per chi arriva in Sardegna. Un suo cavallo di battaglia sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria che dopo le prime perplessità, è tornato d'attualità visto che ormai, anche in campo europeo, si punta a una soluzione di questo tipo. Una soluzione per la circolazione sicura della persone in tempi di Covid di cuirivendica la primogenitura. Un'idea nata lo scorso aprile La proposta era nata lo scorso aprile: l'Italia stava attraversando il suo primo rigido lockdown, la pandemia sferzava il Paese, ma la stagione turistica era alle porte con ...

