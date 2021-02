Siria, attacco aereo Usa contro gruppo filo iraniano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli Usa hanno compiuto un attacco aereo , il primo da quando si è insediato Joe Biden , contro una struttura legata ad una milizia filo iraniana in Siria , dopo tre separati attacchi missilistici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli Usa hanno compiuto un, il primo da quando si è insediato Joe Biden ,una struttura legata ad una miliziairaniana in, dopo tre separati attacchi missilistici ...

Agenzia_Ansa : Attacco aereo degli #Usa in #Siria contro una struttura legata alla milizia filo-iraniana - repubblica : Siria, attacco aereo Usa contro miliziani filo Iran. È il primo dell'era Biden: Raid nella parte orientale del Paes… - RaiNews : L’osservatorio siriano dei diritti dell’uomo ha rivelato che almeno 17 combattenti pro-Iran sono stati uccisi in se… - occhio_notizie : Attacco aereo Usa contro miliziani dell'Iran in Siria: prima azione militare era Biden - mariacarla1963 : RT @GonnelliLuca: Biden inizia l'era della pace. +++ Ultim'ora+++ Siria, attacco aereo Usa contro miliziani filo Iran. E’… -