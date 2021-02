Siria | almeno 17 combattenti pro - Iran uccisi in seguito a un attacco Usa

RaiNews : L’osservatorio siriano dei diritti dell’uomo ha rivelato che almeno 17 combattenti pro-Iran sono stati uccisi in se… - Radio1Rai : #Siria Dopo l’attacco missilistico subito a #Erbil lo scorso 15 febbraio, gli #StatiUniti rispondono lanciando un r… - Bob6Rock : RT @cjmimun: Siria: attacco Usa; uccisi almeno 17 combattenti pro Iran - MazzaliVanna : RT @RaiNews: L’osservatorio siriano dei diritti dell’uomo ha rivelato che almeno 17 combattenti pro-Iran sono stati uccisi in seguito all'a… - inPrimisNotizie : Le notizie del 26 febbraio Bombardamento in Siria, il primo dell'era Biden, gli Usa annunciano almeno 17 filoirani… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria almeno

17 combattenti pro - Iran sono stati uccisi in seguito all'attacco americano in. Lo rivela l'Osservatorio siriano dei diritti dell'uomo. "Gli attacchi hanno distrutto tre camion di ...... contro una struttura legata ad una milizia filo iraniana in, dopo tre separati attacchi ... Secondo quanto riportato dall'Osservatorio siriano per i diritti dell'uomo ci sarebbero "17 ...NEW YORK Prima missione militare dell’Amministrazione Biden. Il Pentagono ha effettuato un attacco aereo contro milizie filo-iraniane in Siria. L’incursione è venuta dopo che ...Attacco aereo Usa contro miliziani dell'Iran in Siria: prima azione militare era Biden L’osservatorio siriano dei diritti dell’uomo ha rivelato che almeno 17 combattenti pro-Iran sono stati uccisi in ...