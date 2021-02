Serie B, l’Empoli frena con il Venezia e fallisce l’allungo in vetta (Di sabato 27 febbraio 2021) Termina con il risultato di 1-1 il secondo anticipo di questa 25^ giornata di Serie B tra Empoli e Venezia. Primo tempo molto tattico ma gli ospiti riescono comunque a trovare il vantaggio. Il gol di Haas nella ripresa vale il pareggio. I toscani riescono a mantenere la vetta ma falliscono l'allungo sulle inseguitrici.MARCATORI: 25? Mazzocchi, 70? HaasEMPOLI (4-3-1-2) : Brignoli; Fiamozzi; Nikolaou (46? Casale), Romagnoli, Parisi (90? Terzic) ; Ricci (52? Crociata), Damiani, Haas; Bajrami (83? Moreo); Mancuso (83? Olivieri), La Mantia.A Disp: Furlan, Terzic, Stulac, Matos, Sabelli, Zurkowski, Pirrello, Cambiaso.Allenatore; Alessio DionisiVenezia (4-3-1-2) : Pomini; Mazzocchi (69? Ferrarini) Modolo, Ceccaroni, Felicioli (85? Svoboda); Taugourdeau, Fiordilino, Dezi (69? Esposito) ; Aramu (85? Molinaro); Forte, Johnsen ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Termina con il risultato di 1-1 il secondo anticipo di questa 25^ giornata diB tra Empoli e. Primo tempo molto tattico ma gli ospiti riescono comunque a trovare il vantaggio. Il gol di Haas nella ripresa vale il pareggio. I toscani riescono a mantenere lama falliscono l'allungo sulle inseguitrici.MARCATORI: 25? Mazzocchi, 70? HaasEMPOLI (4-3-1-2) : Brignoli; Fiamozzi; Nikolaou (46? Casale), Romagnoli, Parisi (90? Terzic) ; Ricci (52? Crociata), Damiani, Haas; Bajrami (83? Moreo); Mancuso (83? Olivieri), La Mantia.A Disp: Furlan, Terzic, Stulac, Matos, Sabelli, Zurkowski, Pirrello, Cambiaso.Allenatore; Alessio Dionisi(4-3-1-2) : Pomini; Mazzocchi (69? Ferrarini) Modolo, Ceccaroni, Felicioli (85? Svoboda); Taugourdeau, Fiordilino, Dezi (69? Esposito) ; Aramu (85? Molinaro); Forte, Johnsen ...

