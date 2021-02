Serie A, Sampdoria-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 26 febbraio 2021) La gara di andata tra Sampdoria e Atalanta è ricordata come una delle migliori prestazioni dei ragazzi di Ranieri e come una delle peggiori uscite di Zapata e compagni. Al Gewiss Stadium finì 3-1 per i blucerchiati, all’interno di un match dalle mille sorprese e insidie. Così sarà anche la sfida del “Ferraris”, a cui l’Atalanta arriva dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. L’ultima gara di campionato ha però portato 3 punti in casa nerazzurra, grazie al 4-2 rifilato al Napoli la scorsa domenica; solo un punto separa la Dea dal quarto posto, attualmente occupato dalla Juventus. La Sampdoria, posizionata esattamente a metà classifica e in una situazione salvezza che può ritenersi tranquilla, è reduce dallo stop contro la Lazio per 1-0. Ecco le probabili formazioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) La gara di andata traè ricordata come una delle migliori prestazioni dei ragazzi di Ranieri e come una delle peggiori uscite di Zapata e compagni. Al Gewiss Stadium finì 3-1 per i blucerchiati, all’interno di un match dalle mille sorprese e insidie. Così sarà anche la sfida del “Ferraris”, a cui l’arriva dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. L’ultima gara di campionato ha però portato 3 punti in casa nerazzurra, grazie al 4-2 rifilato al Napoli la scorsa domenica; solo un punto separa la Dea dal quarto posto, attualmente occupato dalla Juventus. La, posizionata esattamente a metà classifica e in una situazione salvezza che può ritenersi tranquilla, è reduce dallo stop contro la Lazio per 1-0. Ecco ledi ...

