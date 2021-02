Sea-Watch 3 soccorre 45 persone

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sul ponte di poppa della Sea-3 ci sono 45. Sono state soccorse questa mattina. Tra loro un bebé, una bambina, cinque donne e 13 minori non accompagnati. Provavano ad attraversare il mar Mediterraneo su un piccolo gommone giallo avvistato intorno alle 6.30 dall’equipaggio della nave umanitaria. Intanto anche Alarm Phone, il centralino che diffonde gli Sos dei migranti, aveva lanciato l’allarme. I due rib, i gommoni di salvataggio, li hanno raggiunti all’incirca alle 7.40. Quando i migranti hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

NumeroZero1 : @Alessia69406712 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia E qual'è il problema??in un altro paese la sea watch nn esisterebbe da mo'... - giovannitrivel3 : RT @BoriManuela: Buonista a 2.000 euro al mese...e puoi anche fare carriera!! Diventa anche tu un eroe-volontario a pagamento!! https://t.c… - RescueMedVe : RT @SeaWatchItaly: Nel 2020 i nostri due aerei hanno effettuato 96 missioni, per un totale di oltre 527 ore di volo. Abbiamo avvistato 82 i… - Carlopodaliri : RT @SeaWatchItaly: Nel 2020 i nostri due aerei hanno effettuato 96 missioni, per un totale di oltre 527 ore di volo. Abbiamo avvistato 82 i… - HogakuRock_bot : LUNA SEA/STORM -

Ultime Notizie dalla rete : Sea Watch

Corriere del Ticino

Nelle tese ore, tornata in mare nei giorni scorsi ha individuato un gommone con 45 persone e soccorso i naufraghi, tra cui 5 donne, 2 bambini e altri 15 minori di cui 13 non accompagnati. ...'Con il nostro aereo Moonbird, sabato scorso avevamo seguito dall'alto i movimenti della nave - racconta Giorgia Linardi, portavoce della Ong- e abbiamo visto che stava facendo rotta verso ...Sul ponte di poppa della Sea-Watch 3 ci sono 45 persone. Sono state soccorse questa mattina. Tra loro un bebé, una bambina, cinque donne e 13 minori non accompagnati. Provavano ad attraversare il mar ...Alarm Phone ha lanciato l’allarme. Ancora nessun soccorso. Nelle stesse ore Sea Watch ha salvato 45 stranieri tra cui 15 minori e 5 donne ...