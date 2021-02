Scoperti nuovi composti ozono-distruttori proibiti

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Uno studio rileva per la prima volta tredal Protocollo di Montreal, grazie ai dati prodotti da una rete globale di 15 stazioni A poco più di trent’anni dalla sua entrata in vigore, il Protocollo di Montreal per la protezione dell’stratosferico, che limita la produzione e l’uso di gas, è… L'articolo Corriere Nazionale.