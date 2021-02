Salvini vuole mettere le mani anche sulla Polizia. E fa innervosire il Colle (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’appetito viene mangiando e dopo la scorpacciata di sottosegretari (l’obiettivo era averne almeno uno in più del Pd e ci è riuscito) il capitano leghista Matteo Salvini mette nel mirino i vertici della Polizia. Ha cominciato di buon’ora con un’intervista mattutina che ha messo in allarme gli alleati di governo: “Siamo contenti di poter partecipare alla scelta del nuovo capo della Polizia col sottosegretario Molteni. anche perché, essendo passati dai 250 sbarchi di gennaio-febbraio 2019 ai 4.000 di quest’anno, c’è parecchio da lavorare…”, annunciando così battaglia sulla prossima scelta che dovrà affrontare Luciana Lamorgese. Stonatura istituzionale non da poco (e che ha fatto arricciare più di qualche sopracciglio anche dalle parti del Colle) dato che il Capo della ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’appetito viene mangiando e dopo la scorpacciata di sottosegretari (l’obiettivo era averne almeno uno in più del Pd e ci è riuscito) il capitano leghista Matteomette nel mirino i vertici della. Ha cominciato di buon’ora con un’intervista mattutina che ha messo in allarme gli alleati di governo: “Siamo contenti di poter partecipare alla scelta del nuovo capo dellacol sottosegretario Molteni.perché, essendo passati dai 250 sbarchi di gennaio-febbraio 2019 ai 4.000 di quest’anno, c’è parecchio da lavorare…”, annunciando così battagliaprossima scelta che dovrà affrontare Luciana Lamorgese. Stonatura istituzionale non da poco (e che ha fatto arricciare più di qualche sopraccigliodalle parti del) dato che il Capo della ...

