Prato, un uomo si è suicidato all'interno della sua agenzia viaggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) . Il motivo del gesto è riconducibile alla crisi provocata dalla pandemia Un uomo di 68 anni si è tolto la vita all'interno della sua agenzia viaggi. E' accaduto a Carmignano, in provincia di Prato. I carabinieri, nell'agenzia, hanno ritrovato un biglietto d'addio dove l'uomo ha spiegato che non ce la faceva più a vivere in questa situazione di crisi. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Johnny Depp, slitta al 2022 il processo contro Amber Heard Prato, parla il sindaco di Carmignano: "Massima vicinanza alla famiglia". Il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, ha scritto una nota ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'uomo. Ecco il contenuto: "Da parte della giunta ...

