(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Quello che sta succedendo sono normali fibrillazioni dopo un periodo difficile. La caduta delrappresenta unaper l’investimento che avevamo fatto nele nella coalizione giallorossa, ora c’è un momento di risistemazione. Siamo fortemente convinti delDraghi, lo sosteniamo senza se e senza ma”. Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano, a L’Aria ceh Tira su La7. “Io non smorzo le polemiche -aggiunge- le smorzo volentieri quando sono su cose inutili ma sono per le discussioni radicali e approfodnite quando si parla di società. Penso alla sentenza sui ryder su cui noi abbiamo fatto una battaglia come Pd. Queste sono le sfide: quei lavoratori erano governati da un algoritmo”. Eppure proprio il giorno della ...

LegaSalvini : DELRIO (PD): 'MI FIDO POLITICAMENTE DI SALVINI'/ 'LEGA MOLTE VOLTE È CONCRETA' - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Delrio: “Nel discorso di Draghi ho trovato tante idee del Pd”. Erano le pause ??… - Mirandola59 : @La7tv @graziano_delrio Pd devastato e devastante, Renziani bubbone mortale da estirpare - Mirandola59 : RT @AdrianoSalis: Dice #DelRio: “Siamo fortemente convinti del governo Draghi”. Le stesse parole del suo ex capocorrente #Renzi! E io mi ch… - TV7Benevento : **Pd: Delrio, 'caduta governo Conte sconfitta, ora serve risistemazione'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Delrio

... indetto da Zingaretti a marzo, ed era addirittura circolata l'indiscrezione di un possibile abbandono da parte di Nicola Zingaretti, poi smentito da Graziano. Zingaretti sotto accusa, il...Altre aree del: Giovani turchi,, Franceschini Infine, in grande movimento, ci sono anche altre due aree 'minori' ma di spessore, dentro il. Quella dei Giovani Turchi , guidati da Matteo ...«La tematica del turismo», spiega Monti, «mi sta particolarmente a cuore, da sempre. Sono stato per cinque anni assessore al turismo in provincia di Monza e Brianza e oggi voglio portare a Palazzo Pir ...Anzi, recupera parole d'ordine, come quella di un Pd «riformista e a vocazione maggioritaria», che almeno sulla carta vogliono dire l'esatto contrario. Ma persino una fedelissima del segretario come P ...