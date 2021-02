Monza-Cittadella | conferenze di Brocchi e Venturato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Domani, 27 febbraio si giocherà il matchhanno parlato ai microfoni prima del match. Pre, come sta Boateng? Boateng ha un’elongazione, non ci sarà sicuramente domani, oltre a lui non ci sarà anche Gytkjaer, per una sindrome gastrointestinale. Conferenza, allenatore“C’è da fare tanti complimenti al, alla dirigenza e al mister che stimo molto: da anni stanno facendo un ottimo lavoro, hanno il loro credo calcistico, lavorano in un’unica direzione e i risultati che hanno ottenuto negli anni sono sotto gli occhi di tutti. E’ una squadra difficile da affrontare, insidiosa anche in fase di non possesso: sono molto ...