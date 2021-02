Molesta i clienti del bar | aggredisce i titolari e rifiuta di indossare la mascherina | libertà vigilata per una 49enne

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Dall'amore finito alle botte: scoppia la rissa in pieno centro a Chieti 7 dicembre 2020 Perseguita la ex con oltre 80 telefonate al giorno e appostamenti, stalker denunciato 26 febbraio 2021...

LaGazzettaWeb : Manduria, ubriaco e senza mascherina molesta clienti di bar e aggredisce agenti: in cella -

Ultime Notizie dalla rete : Molesta clienti

ChietiToday

... da circa un anno la donna aveva preso di mira titolari e avventori dell'esercizio cittadino dove si presentava quotidianamente, già all'orario di apertura, molestando i, chiedendo il ...Quello che raccontano molti commercianti è che gli stessi loroevitano di raggiungerli per ...di attività commerciali già ridotte sul lastrico dalla pandemia per le quali la movida...Sono giorni abbastanza concitati per quel che concerne l’ASL di Caserta, finita nel mirino di un’inchiesta, che aveva fatto luce ...«Ehi capo, ehi amico». Di solito salutano così e si avvicinano ai clienti, che, stanno caricando la spesa nel baule dell'auto. Chiedono elemosina, piccole offerte o la moneta del carrello. In alcuni c ...