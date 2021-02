MasterChef 10, chi sono i finalisti (Di venerdì 26 febbraio 2021) La semifinale di ieri sera ha consegnato i quattro nomi che si giocheranno il titolo di MasterChef 10. Ecco chi sono i finalisti del cooking-show di Sky. La semifinale di MasterChef Il prossimo giovedì 4 marzo in onda la finalissima di MasterChef 10. L’amatissimo cooking-show di Sky, con i giudici e chef Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, giunge al suo epilogo. Nella puntata di ieri, la semifinale ha regalato i quattro nomi che gareggeranno per l’ambito titolo di migliore chef amatoriale italiano. Il primo nome sulla lista è quello di Antonio Colasanto, a sinistra nella foto. Giovanissimo, dopo la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, intraprende il percorso di dottorato in Chimica degli alimenti. La cucina è la sua grande passione, insieme alla ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) La semifinale di ieri sera ha consegnato i quattro nomi che si giocheranno il titolo di10. Ecco chidel cooking-show di Sky. La semifinale diIl prossimo giovedì 4 marzo in onda la finalissima di10. L’amatissimo cooking-show di Sky, con i giudici e chef Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, giunge al suo epilogo. Nella puntata di ieri, la semifinale ha regalato i quattro nomi che gareggeranno per l’ambito titolo di migliore chef amatoriale italiano. Il primo nome sulla lista è quello di Antonio Colasanto, a sinistra nella foto. Giovanissimo, dopo la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, intraprende il percorso di dottorato in Chimica degli alimenti. La cucina è la sua grande passione, insieme alla ...

MasterChef_it : Antonio, Aquila, Irene e Monir: sono loro i fantastici quattro finalisti della decima edizione di #MasterChefIt ?? C… - MasterChef_it : Ambarabaciccicoccò gli abbinamenti più difficili a chi lo do #MasterChefIt - Cristia10701041 : @stellamarina2 @MasterChef_it Secondo me solo Monir è durato troppo. Gli altri tre secondo me meritano. Il secondo… - digitalsat_it : Chi sarà il decimo #MasterChefIt? LA FINALE giovedì alle 21.15 su Sky Uno @MasterChef_it @SkyItalia - Italia_Notizie : Ultima prova in esterna nel risorante stellato: chi è il primo concorrente ad andare in finale -