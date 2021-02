Masterchef 10 | Cenerentola fa la storia e si prepara al Gran Ballo finale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultima puntata vera e propria prima dellaperdecima edizione, con sfide durissime, commozione per la visita dei cari e una esterna difficile come non mai, senza squadre, uno contro l’altro, eche ha spiccato il volo verso la, come mai nelladel programma.

Liuk_1981 : @MasterChef_it Principio d'infarto.... comunque cenerentola sta dimostrando di valere la finale - Claugia1977 : @irene_volpe @MasterChef_it Altro che Cenerentola, sei l'Harley Quinn de' noantri... spacca tutto, bravissima Irene #MasterChefIt - Notiziedi_it : Semifinale Masterchef 10, trionfa Irene: “Cenerentola” fa tripletta e accede al gran ballo finale - LadyG10844198 : @SkyItalia @MasterChef_it Irene - Cenerentola ???????? Strepitosa e simpaticissima - infoitcultura : Semifinale Masterchef 10, trionfa Irene: 'Cenerentola' fa tripletta e accede al gran ballo finale -

Indice dei contenuti1 La Pupa e il Secchione e viceversa 25 febbraio, la diretta2 La Pupa e il Secchione e viceversa, l'interrogatorio notturno3 La Pupa e il Secchione e viceversa, Antonio Zequila e C ...