Lo Stato Sociale, esce il disco di Albi con il brano di Sanremo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo Stato Sociale torna con una nuova sfida: 5 dischi per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Dopo Bebo, Checco, Carota e Lodo, tocca ad Albi, autore dell'ultimo capitolo in scena da oggi via Garrincha Dischi/Island. Un disco che parla (anche) dei regaz de Lo Stato Sociale perché racconta il valore delle relazioni interpersonali che, in una band, come in una famiglia, sono manifestazioni della società. E che contiene 4 tracce, non 5 come per i compagni del collettivo bolognese. Ne manca uno: s'intitola "Combat Pop" e debutterà sul palco del 71esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, cantata proprio Albi."È una storia senza fine e senza un inizio preciso, diciamo che tutto ha preso forma quando ho capito cosa volevo fare nella vita: ...

