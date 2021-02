L' immunologa contro la proposta del premier

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L'Antonella Viola non è d'accordo con ladelDraghi sulla somministrazione di una sola dose di vaccino anti-Covid. Vaccini, Viola: “Draghi ha azzardato, una dose non basta” su Notizie.it.

vivereitalia : Covid-19, l'immunologa Antonella Viola: 'Contro le mutazioni i vaccini dovranno essere aggiornati come per l'influe… -

Ultime Notizie dalla rete : immunologa contro

QUOTIDIANO.NET

L'dell'Università di Padova, la tarantina Antonella Viola , divenuta particolarmente famosa in virtù del suo ruolo di primo piano nella lotta al Covid - 19, è una scienziata stimata sia a ...Il farmaco, inoltre, ha mostrato una discreta efficaciala variante sudafricana, la più ...La possibile approvazione entro sabato del siero J&J è stata salutata con favore dall'...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 26 febbraio 2021. Nuovo monitoraggio dell’Iss con l’indice di contagio Rt che potrebbe portare a cambio di co ...Inoltre il vaccino Johnson & Johnson sembra avere un’elevata efficacia nel bloccare l’infezione asintomatica, dell'87,8%, impedendo quindi la diffusione del contagio. Il vaccino contro il coronavirus ...