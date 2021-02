Italtrans Team Moto2: Roberts e Dalla Porta pronti a competere (Di venerdì 26 febbraio 2021) Appena terminata la presentazione dei due prototipi della Moto2 del Team Italtrans. La squadra, forte di un Dalla Porta in ottima forma e un Joe Roberts molto competitivo, è pronta a battagliare per i primi posti in classifica. Vediamo insieme le Kalex appena mostrate nella presentazione in streaming di pochi minuti fa. Presentazione Italtrans Team Moto2 Sede di Italtrans, Bergamo. E’ qui che si è appena conclusa la presentazione delle Moto2 della grande azienda italiana leader nel settore dei trasporti e della logistica. La squadra, quasi al completo (con Joe Roberts cartonato, ndr), ha appena tolto i veli alle due Kalex Triumph che competeranno in campionato; l’obbiettivo è uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Appena terminata la presentazione dei due prototipi delladel. La squadra, forte di unin ottima forma e un Joemolto competitivo, è pronta a battagliare per i primi posti in classifica. Vediamo insieme le Kalex appena mostrate nella presentazione in streaming di pochi minuti fa. PresentazioneSede di, Bergamo. E’ qui che si è appena conclusa la presentazione delledella grande azienda italiana leader nel settore dei trasporti e della logistica. La squadra, quasi al completo (con Joecartonato, ndr), ha appena tolto i veli alle due Kalex Triumph che competeranno in campionato; l’obbiettivo è uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Italtrans Team Moto2, Italtrans presenta il suo 2021: Dalla Porta e Roberts per cercare il bis Il team Italtrans si è presentato al pubblico dando ufficialmente al suo 2021, che a prescindere dai risultati sarà senza dubbio un anno speciale. Esatto perché per la prima volta nella sua storia la ...

Moto2, Dalla Porta: 'Quest'anno dovrò ripartire da zero' In occasione della presentazione ufficiale del team Italtrans per la stagione 2021 del mondiale Moto2, Lorenzo Dalla Porta ha potuto parlare dello scorso anno, delle difficoltà incontrate e di che cosa si aspetta da questa seconda annata con la ...

Moto2, Italtrans presenta il suo 2021: Dalla Porta e Roberts per cercare il bis Il team Campione del Mondo si prepara a difendere il suo trono. Lorenzo: "Grazie al team per la seconda opportunità, dimosterò il mio valore". Joe: "Voglio vincere una o più gare e dare il massimo" ...

