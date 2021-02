“Iron Mike”, serie sulla vita di Mike Tyson, ma lui non ci sta… (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dagli autori del sensazionale Tonya, Craig Gillespie e Steven Rogers, è in uscita su Hulu una miniserie biografica di 8 episodi sulla vita di Mike Tyson, uno dei più grandi pugili della storia americana ed ex campione dei pesi massimi. La serie sarà inoltre prodotta proprio dalla stessa Margot Robbie, attrice protagonista e produttrice del provocatorio Tonya e, analogamente a quest’ultimo, si propone di esplorare tutti gli aspetti più contraddittori, selvaggi e tragici della vita del campione. Come la campionessa di pattinaggio Tonya Harding, Tyson è una figura controversa del panorama sportivo e mediatico statunitense; nonostante le difficoltà di un’infanzia poverissima e piena di abusi, egli riesce a diventare a soli venti anni, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dagli autori del sensazionale Tonya, Craig Gillespie e Steven Rogers, è in uscita su Hulu una minibiografica di 8 episodidi, uno dei più grandi pugili della storia americana ed ex campione dei pesi massimi. Lasarà inoltre prodotta proprio dalla stessa Margot Robbie, attrice protagonista e produttrice del provocatorio Tonya e, analogamente a quest’ultimo, si propone di esplorare tutti gli aspetti più contraddittori, selvaggi e tragici delladel campione. Come la campionessa di pattinaggio Tonya Harding,è una figura controversa del panorama sportivo e mediatico statunitense; nonostante le difficoltà di un’infanzia poverissima e piena di abusi, egli riesce a diventare a soli venti anni, ...

dituttounpop : #Hulu al TCA ha annunciato una miniserie su #MikeTyson (e non solo), ma il pugile non l'ha presa bene. - POPCORNTVit : Iron Mike, la vita di Mike Tyson diventa una serie tv - jamesmaher99 : @bet365 1. Ali 2. Froch 3. Canelo 4. Calzaghe 5. Fury 6. Ricky Hatton 7. Iron Mike 8. Arturo Gatti 9. Roy Jones… - karma_andrea : @meriadocco @Casadileo1 C'è l ha come slogan: smash like Iron Mike. -