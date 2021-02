In partenza 50 milioni di cartelle esattoriali. Restano solo 48 ore per fermarle. Ma dello stop ancora non c’è traccia. È colpa di chi ha fatto cadere Conte (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il rinvio delle cartelle esattoriali ha perso il treno del Milleproroghe. C’è chi non escludeva che potesse arrivare in extremis anche un emendamento, con l’ennesima proroga di almeno un altro mese del blocco delle cartelle, ma non è stato così. solo l’impegno del governo, grazie all’approvazione di un ordine del giorno, a valutare con il primo provvedimento normativo utile un ulteriore differimento dei termini degli atti di accertamento, Contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica, nonché un ulteriore proroga del termine, attualmente fissato al primo marzo 2021. Allora l’unica possibilità rimane il decreto Ristori 5 per il quale a gennaio è stato approvato uno scostamento di ulteriori 32 miliardi per sostenere lavoratori e imprese. Ma la crisi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il rinvio delleha perso il treno del Milleproroghe. C’è chi non escludeva che potesse arrivare in extremis anche un emendamento, con l’ennesima proroga di almeno un altro mese del blocco delle, ma non è stato così.l’impegno del governo, grazie all’approvazione di un ordine del giorno, a valutare con il primo provvedimento normativo utile un ulteriore differimento dei termini degli atti di accertamento,stazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica, nonché un ulteriore proroga del termine, attualmente fissato al primo marzo 2021. Allora l’unica possibilità rimane il decreto Ristori 5 per il quale a gennaio è stato approvato uno scostamento di ulteriori 32 miliardi per sostenere lavoratori e imprese. Ma la crisi ...

