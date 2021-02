Gufo balla muovendo la testa a ritmo | video

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Undavvero talentoso quello protagonista di questoe muove laseguendo ildelle dita del suo padrone. Basta un richiamo e il movimento della mano e via! Inizia are come un professionista. Guarda tutti idivertentiDivertente NoneDivertente Elefante NonePanda Divertente None

Ultime Notizie dalla rete : Gufo balla

Panorama

C'è anche una clip con Biden che la, straordinaria. Ma lo è diventata solo dopo che abbiamo ... Quelle vecchie? ce n'è una in cui unattacca uno scoiattolo e gli taglia in due la coda, è una ...C'è anche una clip con Biden che la, straordinaria. Ma lo è diventata solo dopo che abbiamo ... Quelle vecchie? ce n'è una in cui unattacca uno scoiattolo e gli taglia in due la coda, è una ...Lino Patruno, 85 anni, il Cantamusico, è l’unico rimasto del gruppo milanese che fra il 1965 e il 1969 realizzò 14 album in bilico fra cabaret, folk, satira e jazz. «Noi vivevamo insieme dalla mattina ...