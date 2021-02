Gruppo Volkswagen - Consegne, ricavi e utili in calo nel 2020, ma nel 2021 ci sarà una ripresa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Gruppo Volkswagen ha superato la prova del coronavirus con un bilancio comunque solido nonostante il calo delle Consegne, dei ricavi e della redditività. In particolare, il costruttore tedesco, nell'annunciare i dati economici dell'anno scorso, ha sottolineato di essere riuscito a contenere le conseguenze della pandemia grazie ad alcuni fattori specifici come la rapida ripresa del mercato cinese e la stabilità delle attività nei servizi finanziari. Inoltre, un peso decisivo è da attribuire al calo degli oneri straordinari, legati per lo più allo scandalo del dieselgate. I numeri. Nel dettaglio, i volumi totali sono scesi del 16,4% a 9,16 milioni di unità, mentre i ricavi, per effetto del miglior mix di prodotto (le vendite di elettriche sono ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilha superato la prova del coronavirus con un bilancio comunque solido nonostante ildelle, deie della redditività. In particolare, il costruttore tedesco, nell'annunciare i dati economici dell'anno scorso, ha sottolineato di essere riuscito a contenere le conseguenze della pandemia grazie ad alcuni fattori specifici come la rapidadel mercato cinese e la stabilità delle attività nei servizi finanziari. Inoltre, un peso decisivo è da attribuire aldegli oneri straordinari, legati per lo più allo scandalo del dieselgate. I numeri. Nel dettaglio, i volumi totali sono scesi del 16,4% a 9,16 milioni di unità, mentre i, per effetto del miglior mix di prodotto (le vendite di elettriche sono ...

