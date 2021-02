Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è la quarta finalista ufficiale. Eliminata Samantha De Grenet (Di sabato 27 febbraio 2021) Semifinale incandescente al Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione di Rosalinda dal gioco, Alfonso Signorini apre un nuovo televoto flash che, stasera stessa, decreta una seconda eliminazione e l’ufficializzazione del quarto finalista. Le scelte di gioco dei concorrenti portano Stefania Orlando e Samantha De Grenet a scontrarsi: una vola in finale, l’altra è costretta i saluti. Stefania e Samantha: televoto flash in diretta Al Grande Fratello Vip è tempo di eliminazioni e, come ogni semifinale che si rispetti, le sorprese e i colpi di scena sono all’ordine di questa serata. Il gioco, a tre giorni dalla finalissima, si fa sempre più duro e sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Il primo importante ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Semifinale incandescente alVip. Dopo l’eliminazione di Rosalinda dal gioco, Alfonso Signorini apre un nuovo televoto flash che, stasera stessa, decreta una seconda eliminazione e l’ufficializzazione del quarto. Le scelte di gioco dei concorrenti portanoDea scontrarsi: una vola in finale, l’altra è costretta i saluti.: televoto flash in diretta AlVip è tempo di eliminazioni e, come ogni semifinale che si rispetti, le sorprese e i colpi di scena sono all’ordine di questa serata. Il gioco, a tre giorni dalla finalissima, si fa sempre più duro e sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Il primo importante ...

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #GFVIP? In prima serata su #Canale5 @GrandeFratello - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - ioledamie : RT @bimbadiziamara: “Se perdo pure contro di me è il colmo” ti amo Andrea sei la rivelazione, per me, di questo grande fratello. ?? - giacomobacchioc : RT @gvccixgigi: che grande fratello iconico ha fatto stefania orlando -