Gf Vip, Karina Cascella su Dayane Mello: “Incoerenza e falsità” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dayane Mello e le critiche di Karina Cascella: “Incoerenza e falsità” Proprio in queste ore dal suo profilo Instagram Karina Cascella ha attaccato Dayane Mello, finalista del Grande Fratello Vip. “Il gelo, la lucidità, la freddezza che questa donna ha nelle sue scelte fa spavento. Unico obiettivo? Vincere. Lei ha fatto tutti i suoi ragionamenti, pensa che restando nella Casa il pubblico la farà vincere per quello che ha passato.” dice l’opinionista di Barbara D’Urso. E poi, a proposito della terribile morte del fratello della concorrente prosegue: “Ha perso suo fratello, è rimasta nella Casa: scelta sua, quindi deve essere compatita per qualsiasi cosa lei faccia? La scelta di restare non può giustificare tutto…”. E ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)e le critiche di: “” Proprio in queste ore dal suo profilo Instagramha attaccato, finalista del Grande Fratello Vip. “Il gelo, la lucidità, la freddezza che questa donna ha nelle sue scelte fa spavento. Unico obiettivo? Vincere. Lei ha fatto tutti i suoi ragionamenti, pensa che restando nella Casa il pubblico la farà vincere per quello che ha passato.” dice l’opinionista di Barbara D’Urso. E poi, a proposito della terribile morte del fratello della concorrente prosegue: “Ha perso suo fratello, è rimasta nella Casa: scelta sua, quindi deve essere compatita per qualsiasi cosa lei faccia? La scelta di restare non può giustificare tutto…”. E ...

anticipazionitv : #gfvip ?? L'ex opinionista di Uomini e Donne ha messo in discussione Dayane pubblicando due video nelle… - Pamelitanaa : Grande Fratello Vip, Dayane Mello 'fredda da far spavento'. Dai corridoi Mediaset una bomba sulla brasiliana… - MarcoEsse : Per la prima.volta concordo con la cancellazione #gfvip #IOSTOCONTOMMASO - Tiziana24054247 : Un Premio x Karina KascellaGrande Fratello Vip, Dayane Mello 'fredda da far spavento'. Dai corridoi Mediaset una bo… - peppe844 : #gfivp #tzvip GF Vip, nessuno crede a Dayane: 'Fredda e lucida, fa spavento', la critica -