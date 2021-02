GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci torna da Flavio Briatore? C’é una terza incomoda (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non c’è alcun ritorno di fiamma all’orizzonte tra gli ex coniugi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, a differenza di come i nostalgici della coppia storica sperano, e il motivo è una terza incomoda. Si tratta di Valentina Kolesnikova, top model di origini russe che, così come riportato da un noto rotocalco di gossip, è la nuova fiamma dell’imprenditore nonché ex team manager di Formula 1. I due presunti neo piccioncini hanno, a quanto pare, avuto un appuntamento passionale di recente, nel Principato di Monaco. Che l’incontro sia diventato galeotto, per il nuovo chiacchierato amore? GF vip 5, Elisabetta Gregoraci torna da Flavio Briatore? Spunta una verità Con il ritiro di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non c’è alcun ritorno di fiamma all’orizzonte tra gli ex coniugi, a differenza di come i nostalgici della coppia storica sperano, e il motivo è una. Si tratta di Valentina Kolesnikova, top model di origini russe che, così come riportato da un noto rotocalco di gossip, è la nuova fiamma dell’imprenditore nonché ex team manager di Formula 1. I due presunti neo piccioncini hanno, a quanto pare, avuto un appuntamento passionale di recente, nel Principato di Monaco. Che l’incontro sia diventato galeotto, per il nuovo chiacchierato amore? GF vip 5,da? Spunta una verità Con il ritiro di ...

