Formula 1 - La Ferrari riparte da Leclerc e Sainz (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo un anno deludente, la Scuderia Ferrari è pronta a ripartire. Il conto alla rovescia per conoscere la nuova SF21 è già iniziato e la curiosità di media e tifosi culminerà il prossimo 10 marzo, giorno della presentazione della nuova vettura. Oggi, il team di Maranello ha svelato la sua formazione di piloti e ha contestualmente riorganizzato i ruoli degli uomini chiave del team. Come cambia la Scuderia. Niente rivoluzioni per il nuovo organigramma del team, ma sono stati ridistribuiti i ruoli nell'ottica di una maggiore efficienza durante quella che si preannuncia come la stagione più lunga di sempre, con 23 Gran Premi, che peserà sia dal punto di vista fisico, sia su quello tecnico e gestionale. Per l'area tecnica, Enrico Cardile avrà la responsabilità dell'area telaio, mentre Enrico Gualtieri quella sulla power unit. In particolar modo, l'area telaio sarà divisa in ...

