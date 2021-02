Formia, al via il corso gratuito per arbitri di calcio: ecco come iscriversi (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’Associazione Italiana arbitri, sezione di Formia, con sede all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” (Via Appia lato Napoli 175), sta organizzando il corso gratuito per arbitri di calcio a 11 e calcio a 5 rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni di età per formare i nuovi arbitri che scenderanno sui campi del Lazio fino al sogno di arrivare ai match della Serie A. Il secondo corso arbitri di questa stagione sportiva prenderà il via il prossimo 15 marzo e si svolgerà in modalità virtuale. Al termine delle lezioni, è previsto un esame di verifica che darà la possibilità di allenarsi presso il Coni di Formia con dettagliata consulenza e preparazione atletica, ricevere crediti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’Associazione Italiana, sezione di, con sede all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” (Via Appia lato Napoli 175), sta organizzando ilperdia 11 ea 5 rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni di età per formare i nuoviche scenderanno sui campi del Lazio fino al sogno di arrivare ai match della Serie A. Il secondodi questa stagione sportiva prenderà il via il prossimo 15 marzo e si svolgerà in modalità virtuale. Al termine delle lezioni, è previsto un esame di verifica che darà la possibilità di allenarsi presso il Coni dicon dettagliata consulenza e preparazione atletica, ricevere crediti ...

