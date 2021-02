Ferrari pronta per il 2021 | Leclerc e Sainz “L’obiettivo è crescere”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ci aspetta un anno importante, con grandi sfide, e suvogliamo fondare il nostro futuro”. Mattia Binotto, team principal della, alza ufficialmente il sipario sulla stagionedella Rossa. “Ci attende un percorso lungo e accidentato – le sue parole nel giorno della presentazione del team – Ci saranno dei momenti in cui potremmo commettere degli errori, ma l’importante è imparare acon lo spirito giusto. Siamo reduci da delusioni che non dovranno ripetersi: dobbiamo rappresentare lae onorare la divisa che indossiamo. Mi aspetto sempre meno errori, pochi o nessuno, mi aspetto qualità e un’allegria agonistica salutare”. Binotto sottolinea che “il 2022 sarà la nostra migliore occasione per tornare al vertice: non significa ...

La Ferrari si svela ma solo il team: ecco la presentazione della squadra che lavorerà al Mondiale di F1 2021 per la Scuderia Ferrari.
Diretta Presentazione Ferrari 2021: streaming video e tv della cerimonia, in cui conosceremo Leclerc e Sainz, piloti per la stagione 2021 della Formula 1.